Tragedia a Siderno: Donna di 87 anni perde la vita in un incendio domestico, indagini in corso

Una signora di 87 anni ha perso la vita questa sera a Siderno a causa di un incendio scoppiato, per motivi ancora da chiarire, nel suo appartamento dove risiedeva da sola. L’allerta è stata lanciata e i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti tempestivamente nella centralissima via Marconi. Grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto il quarto piano dell’edificio e, nel contempo, hanno forzato la porta d’ingresso per entrare nell’abitazione, ma purtroppo la donna era già priva di vita a causa delle severe ustioni.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, la donna non sarebbe riuscita a scappare dalle fiamme, probabilmente a causa delle sue condizioni di salute, mentre il fuoco si diffondeva rapidamente, interessando il divano e i mobili circostanti.

Le indagini per accertare i motivi dell’incendio sono state affidate al magistrato di turno della Procura di Locri.