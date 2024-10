Una donna cade per 50 metri e termina nel burrone di un ruscello.

Una donna di 59 anni è stata soccorsa dopo un incidente nella zona di Ziano di Fiemme, a Trento. Dopo essere caduta in un canyon e aver subito un possibile trauma alla gamba e ipotermia, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'allarme è stato dato dai suoi parenti quando non è rientrata a casa. I soccorsi, che hanno coinvolto sia i vigili del fuoco che il Soccorso alpino, hanno dovuto superare l'impervia regione per raggiungere la donna. L'operazione di salvataggio si è conclusa alle 2 del mattino.

Possibilmente, è caduta dopo aver scivolato su una superficie rocciosa e quindi finita in acqua. Il Soccorso alpino e speleologico della Stazione Val di Fiemme è giunto prontamente a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’elicottero di Trentino Emergenza da Trento.

Per poter salvarla, un membro del Soccorso alpino è stato calato nel canyon con un verricello lungo circa 80 metri, per poterla portare su, dopo che i rescuers l’avevano già assicurata a una barella. Questa operazione complessa, data la difficoltà di accesso al luogo, si è conclusa alle 2.