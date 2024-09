Una donna di 47 anni perde la vita in un incidente stradale nel Foggiano quando la sua auto si schianta contro un albero.

Un incidente stradale avvenuto tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, ha causato un morto e un ferito. Una donna di 47 anni è morta dopo che la sua Fiat 500 è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, prendendo fuoco. Il marito, ferito, non è riuscito a salvarla. Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti sul luogo dell'incidente.

Un tragico incidente si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale 13, tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, causando un morto e un ferito. Una donna di 47 anni di San Severo, passeggera di una Fiat 500 condotta dal marito, è deceduta durante l’evento. Pare che l’auto sia uscita di strada per motivi ancora sotto indagine, andando a sbattere contro un albero e incendiandosi. Il marito, nonostante i tentativi di salvataggio, non è riuscito a liberarla in tempo, rimanendo tra le lamiere e riportando ustioni. I servizi di emergenza, compresi medici del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenuti sul luogo dell’incidente.