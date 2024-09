Una donna di 92 anni è stata scoperta senza vita nella sua abitazione ad Arezzo, mentre sua figlia si trovava al mare.

Sono stati raccolti nuovi dettagli sul tragico ritrovamento di una donna di 92 anni deceduta nella sua abitazione ad Arezzo. Il corpo, rinvenuto in avanzata fase di decomposizione il 31 agosto, era vicino a quello del suo gatto, morto probabilmente per la mancanza di cure. Non sono stati riscontrati...

Sono stati raccolti nuovi dettagli sul tragico ritrovamento di una donna di 92 anni deceduta nella sua abitazione ad Arezzo. Il corpo, rinvenuto in avanzata fase di decomposizione il 31 agosto, era vicino a quello del suo gatto, morto probabilmente per la mancanza di cure. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo della donna e non sono state trovate tracce di effrazione in casa, che si presentava in ordine. La figlia della vittima, una donna di 60 anni, al momento del ritrovamento si trovava in vacanza a Rimini. Gli investigatori l’hanno raggiunta e interrogata in qualità di persona informata dei fatti. Al momento, non risultano elementi che possano farle attribuire responsabilità nel tragico evento.