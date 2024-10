Avvicinamento di sistema atmosferico atlantico provoca deterioramento delle condizioni meteorologiche in Italia: allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune regioni. Scuole chiuse in diverse zone

Un sistema atmosferico atlantico si sta avvicinando all’Italia, apportando un significativo deterioramento delle condizioni meteorologiche. Ci saranno precipitazioni abbondanti e persistenti che interesseranno la maggior parte delle regioni settentrionali e centrali, accompagnate da venti in intensificazione. È prevista per domani, 8 ottobre, l’emissione di un’allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune aree di Liguria e Lombardia. L’allerta è stata comunicata dalla Protezione Civile, che prevede per questa sera temporali in Liguria e nell’alta Toscana, con un’espansione, dalle prime ore di domani, verso il Piemonte orientale, la Lombardia, l’Emilia-Romagna e, successivamente, coinvolgendo le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il resto della Toscana.

Evoluzione delle precipitazioni

Si prevede, inoltre, che dai tardi mattinata o primo pomeriggio di domani, le piogge si estenderanno a Umbria e Lazio e successivamente, soprattutto nelle aree occidentali, ad Abruzzo e Molise. Questi eventi saranno caratterizzati da rovesci intensi, frequenti fulmini, possibili grandinate e raffiche di vento significative. Dalla mattina di domani, si prevedono venti forti e burrascosi in Emilia-Romagna, specialmente nelle zone appenniniche, e su Liguria, con un’estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare lungo la costa. Le mareggiate interesseranno le coste esposte.

Allerte meteo

Domani è prevista un’allerta arancione su tutto il Lazio e in alcune aree di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Inoltre, si attende un’allerta gialla in tredici regioni. In conseguenza di questa allerta arancione, le scuole rimarranno chiuse in vari comuni della Toscana.

Situazione nelle province colpite

Nella provincia di Grosseto si prevedono temporali e un alto rischio idraulico; per questo motivo i sindaci di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano e Capalbio hanno emesso ordinanze per la chiusura delle scuole. Anche a Livorno le attività didattiche e formative di tutte le scuole, sia pubbliche che private, saranno sospese, insieme alla chiusura di centri ludotecari comunali, centri diurni, parchi e cimiteri. Inoltre, sarà chiuso al pubblico anche il canile comunale. Si prevedono venti meridionali con raffiche che possono raggiungere i 60-80 km/h e un mare molto agitato, con possibilità di grandinate. Per motivi di sicurezza, sarà chiusa la via Aiaccia nel tratto che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. A Seravezza le scuole resteranno chiuse, mentre il Comune di Empoli ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per la protezione civile. La protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha comunicato che l’allerta meteo arancione interesserà principalmente le aree del Valdarno Inferiore, il bacino dell’Ombrone Pistoiese-Bisenzio, il Mugello e l’Alto Mugello. Infine, a Bergamo, considerato il meteo previsto per domani, tutte le scuole superiori in città e nelle Valli Seriana e Brembana rimarranno chiuse.

Chiusura delle scuole nella provincia di Bergamo

La notizia della chiusura delle scuole superiori nella provincia di Bergamo è stata comunicata in serata. Pertanto, sospenderanno le lezioni tutti gli istituti di istruzione superiore presenti a Bergamo città, così come ad Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone. Anche le scuole nei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra non apriranno.

Chiusura delle scuole nel Tigullio

Inoltre, nel Tigullio si prevede la chiusura delle scuole per domani, a causa dell’allerta rossa, considerata la più grave per il rischio idrogeologico. A Sestri Levante, il Comitato Operativo Intercomunale inizierà a riunirsi dalle 20 di oggi e coinvolgerà anche i comuni di Moneglia, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese, dove anche lì le scuole rimarranno chiuse.

Chiusura delle scuole a Chiavari e La Spezia

A Chiavari, il livello massimo di allerta sarà monitorato a partire dalle 21 dal Coc insediato a Palazzo Bianco; oltre alla chiusura delle scuole, sono previsti divieti per l’uso delle piste ciclabili e pedonali lungo l’Entella, nonché condizioni di restrizione per i sottopassi diretti verso il mare e nei pressi di alcuni civici, a causa del rischio frane. La chiusura delle scuole si estende anche alla Spezia. Infine, a Genova e nella sua provincia, dove è attiva l’allerta arancione, le scuole rimarranno aperte.