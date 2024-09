Una tragedia ha colpito Saviano, dove una palazzina è crollata provocando la morte di una madre e due piccoli.

Un'esplosione di bombole di gas a Saviano, provincia di Napoli, ha distrutto un condominio, causando tre morti - una madre e due bambini. Si cerca ancora la nonna tra le macerie. Un altro figlio e il padre sono sopravvissuti, ma quest'ultimo è in gravi condizioni all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Testimoni descrivono l'esplosione come "il rumore di un jet".

In Saviano, provincia di Napoli, un’esplosione di una bombola del gas gpl ha causato la rovina di un condominio di due piani, distruggendo completamente una famiglia. Sono stati confermati tre decessi: una bambina di quattro anni, il suo fratello di sei anni e la madre. Si sta ancora cercando la nonna, che è scomparsa tra le rovine. Un altro figlio di due anni e il padre sono stati salvati dalle macerie, ma il padre è in gravi condizioni e attualmente in cura all’Ospedale Cardarelli di Napoli. I testimoni sono terrorizzati, affermando che “sembrava il rumore di un jet”.