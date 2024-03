Ungheria: Avs, 'dopo Forti ora riportare in Italia anche Salis'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "È una notizia estremamente positiva per l'Italia il ritorno del nostro connazionale Chico Forti che potrà scontare qui la pena che gli è stata inflitta negli Usa. Si tratta di un successo delle nostre diplomazie partito da lontano, accompagnato da tante sollecitazioni parlamentari, come quella che fece anche il nostro Portavoce Angelo Bonelli, poi incanalato positivamente dal governo Draghi. Già nel 2021 il dipartimento di giustizia americano aveva avvisato dell'avvio della procedura per far rientrare Forti. Questo successo ora sia da stimolo per riportare in Italia anche Ilaria Salis, detenuta da un anno nelle carceri ungheresi". Lo ha detto Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera.