Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Sto partendo per Budapest per contestare il fatto che in un Paese dell’Unione Europea si possano vietare le manifestazioni di piazza. Intanto, qui da noi, tra decreto sicurezza e giornalisti spiati (non per curiosità, ma sperando di trovare materiale per ricattarli) la materia per protestare non manca.

Sia chiaro che se Budapest con Orbán piange, la Roma di Meloni non ha veramente nulla da ridere". Lo scrive sui social Ivan Scalfarotto di Iv.