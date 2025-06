Ungheria: Schlein, 'sarò al Pride, l'amore non si cancella per legge'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Al pride in programma in Ungheria a fine mese "io ci sarò e ci saranno con me anche tanti altri deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e anche del Partito democratico. Dobbiamo stare al loro fianco, perché non si può cancellare ...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Al pride in programma in Ungheria a fine mese "io ci sarò e ci saranno con me anche tanti altri deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e anche del Partito democratico. Dobbiamo stare al loro fianco, perché non si può cancellare l'amore per decreto e per legge, non si può cancellare la diversità per legge, quindi credo che sia giusto esserci e portare il nostro supporto e la solidarietà".

Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a 'La Repubblica delle idee'.