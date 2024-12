Università, Bernini: "Luiss fa innovazione e inclusività"

Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Sostengo questa università da due anni con molta convinzione prima di tutto perché sono capaci di fare innovazione, inclusività e rigenerazione. Si sono innestati fortemente nel tessuto non solo imprenditoriale ma anche sociale e culturale dell'Italia, e non solo, facendo accordi di collaborazione a livello internazionale che per quanto mi riguarda sono l'unico futuro possibile per l'università. L'università Luiss Guido Carli è pioniera anche in questa AI Factory che sta creando, che corrisponde a un obiettivo di governo. L'intelligenza artificiale è uno strumento che funziona se lo si applica come strumento con modelli etici inclusivi e utilizzando filosofi ed eticisti. Ancora una volta Luiss è capace di tracciare un percorso". Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'università Luiss Guido Carli.