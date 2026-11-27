(Adnkronos) – Ampliare le opportunità di accesso all’università senza rinunciare alla qualità della formazione preparando le persone ad affrontare e orientare le trasformazioni del futuro. È l’impegno ribadito da Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di Commercio Italiane, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Un appuntamento che coincide con il ventesimo anniversario dell’istituzione dell’Ateneo e pone al centro il ruolo della formazione digitale nella promozione del diritto allo studio, dell’inclusione e dell’innovazione. Nella sua relazione inaugurale, il Magnifico Rettore Giovanni Cannata ha delineato le priorità del nuovo Anno Accademico, dalla centralità dello studente al rafforzamento della didattica e della ricerca, fino all’innovazione digitale responsabile e al rapporto con le imprese e i territori.

“La formazione digitale rappresenta un’opportunità concreta per ampliare il diritto allo studio, superando gli ostacoli geografici, lavorativi e personali che ancora limitano l’accesso all’università. Inclusione e qualità devono procedere insieme per garantire a tutti un accesso al sapere coerente con la missione universitaria. È in questo impegno che si esprime l’identità di Universitas Mercatorum, mentre la sua reputazione si costruisce ogni giorno attraverso la qualità della didattica, il valore della ricerca e la fiducia degli studenti.

Una responsabilità che ci spinge a promuovere un’innovazione tecnologica responsabile, che mantenga sempre al centro la persona”, ha dichiarato Giovanni Cannata. Sono intervenuti per gli indirizzi augurali Luciano Violante, Presidente di Fondazione Multiversity, Francesco Durante, Presidente di Universitas Mercatorum, Tiziana Pompei, Presidente del Soggetto Promotore, e Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. “Una democrazia non si esaurisce nelle procedure, ma vive nella distribuzione reale degli strumenti per comprendere la realtà e assumere decisioni. – ha affermato Luciano Violante, Presidente di Fondazione Multiversity – Di fronte alle trasformazioni del lavoro e della società, la formazione del capitale umano diventa un’infrastruttura democratica fondamentale. Una responsabilità che richiede agli atenei di cooperare, nella diversità dei loro modelli, per ampliare l’accesso alla conoscenza. È in questa direzione che si muove il progetto universitario di Multiversity, valorizzando competenze differenti”.

Francesco Durante, Presidente di Universitas Mercatorum e AD Multiversity SpA ha evidenziato che “vent’anni fa Universitas Mercatorum è nata dalla convinzione che la conoscenza fosse una risorsa strategica per lo sviluppo delle imprese e del Paese. Oggi la sfida è guardare oltre le esigenze attuali del mercato del lavoro, preparando le persone a professioni e tecnologie che ancora non conosciamo. Significa promuovere pensiero critico, autonomia di giudizio e capacità di interpretare il cambiamento, rendendo la formazione un’opportunità concreta lungo tutto l’arco della vita”. Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, ha dichiarato che “l’istituzione di Universitas Mercatorum è stata una grande intuizione del sistema camerale. Dare vita a un ateneo progettato insieme al mondo produttivo che risponde ai fabbisogni concreti delle imprese si conferma, dopo vent’anni, una visione quanto mai attuale. Sostenere la competitività delle nostre aziende investendo sul capitale umano, permette di affrontare le sfide dell’innovazione e quindi lo sviluppo dei territori”. “In questi vent’anni – ha evidenziato Tiziana Pompei, Presidente del Soggetto Promotore – abbiamo assistito soprattutto a un cambiamento delle competenze e delle modalità attraverso le quali acquisirle. Oggi, con l’intelligenza artificiale, sta cambiando il rapporto con la conoscenza. Disporre di tecnologie sempre più potenti non può voler dire indebolire la capacità di ragionare autonomamente, di elaborare sintesi, di costruire collegamenti, di esercitare lo spirito critico. E allora le Università hanno il compito non soltanto di trasmettere conoscenze, ma sempre di più di insegnare a verificarle, a interpretarle, a metterle in relazione”. La lezione inaugurale ‘Mettere il futuro al centro’ del Prof. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), si è soffermata su come modificare la cultura e la governance politica del nostro Paese per rispondere alle sfide che le trasformazioni geopolitiche, economiche, sociali e ambientali pongono oggi e porranno in futuro.

“Mettere il futuro al centro dell’attenzione collettiva significa investire oggi nelle capacità delle persone, delle imprese e delle istituzioni di affrontare i rischi e le opportunità che abbiamo davanti, come indicato dal Patto per il Futuro dell’ONU firmato dall’Italia nel settembre del 2024. In tale contesto portare la ‘Futures literacy’ promossa dall’Unesco nelle scuole e nelle università, sviluppare una governance anticipante, coinvolgere le giovani generazioni nella progettazione del futuro sono strumenti indispensabili per cambiare in profondità i meccanismi con cui operiamo le scelte, individuali e collettive. Il progetto ‘Ecosistema Futuro’ lanciato dall’ASviS si prefigge tutto questo, per contribuire a rispondere alla ‘domanda di futuro’ sempre più evidente nella società italiana, e non solo”, ha sottolineato Enrico Giovannini. Fondata nel 2006 su iniziativa del sistema delle Camere di Commercio per avvicinare università e mondo del lavoro, Universitas Mercatorum ha formato oltre 61.000 laureati, 268 docenti di ruolo, tre Facoltà e quattro Dipartimenti. Un percorso di crescita e consolidamento che ha visto anche il conseguimento dei primi 21 titoli di Dottore di ricerca e il rinnovo dell’accreditamento periodico Anvur, con giudizio ‘soddisfacente’. Nel corso della giornata, l’Ateneo ha inoltre ricordato il professor Giulio Latini, docente di Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, studioso e artista di rilievo internazionale prematuramente scomparso, al quale è intitolata una borsa di studio nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing.

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