Verona, 27 nov. (askanews) – “Per noi essere qui all’Assemblea ANCI quest’anno è molto importante, perché il 60% delle malattie è determinato dal contesto in cui viviamo: le attività sportive che pratichiamo, le condizioni di salute negli ambienti in cui studiamo o lavoriamo, e il luogo in cui risiediamo. In questa sede, possiamo affrontare concretamente tali aspetti insieme ai sindaci, collaborando con loro per rendere i nostri ambienti più sani”.

Lo ha detto ad askanews Jens Pil Olensen, General Manager di Novo per l’Italia, nel contesto dell’Assemblea ANCI a Verona.”Come azienda che opera nel settore sanitario – ha aggiunto – Novo Nordisk non si concentra solo sul trattamento, ma anche sulla prevenzione di patologie come, ad esempio, l’obesità. Qui parliamo di ambiente e delle opportunità offerte dal territorio.

Il mio obiettivo è, molto semplicemente, contribuire a rendere la popolazione più sana e a far sì che le persone vivano più a lungo”.