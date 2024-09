Uno sketch ha rivelato una tensione manifesta tra Semprini e De Girolamo.

Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, conduttori di Estate in Diretta su Rai, sembrano avere divergenze come evidenziato da uno sketch organizzato da Caterina Balivo nel suo programma, La Volta Buona. In un video sorpresa per Nunzia De Girolamo, Semprini si lamentava del comportamento di co-conduttrice, che ha risposto con un tono ironico ma leggermente irritato. De Girolamo era precedentemente stata al centro di polemiche per il costo di 6 milioni di euro del suo programma Avanti Popolo, che poi chiuse per flop.

Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, conduttori di Estate in Diretta su Rai da due anni, sembrano essere un tandem ben consolidato. Tuttavia, un elemento di tensione tra i due potrebbe essere venuto alla luce grazie a uno sketch organizzato da Caterina Balivo.

Durante la sua apparizione oggi nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo, Nunzia De Girolamo è stata presentata con un video realizzato all’insaputa di Gianluca Semprini. Questo sketch, organizzato evidentemente, mostrava il co-conduttore che si lamentava di lei, dicendo: “Non la sopportavo più, è tremenda e pesante. In onda vuole parlare solo lei, fa la protagonista. Fuori fa battute stupide, ride. Ma poi dovevate vedere come veniva vestita, in ciabatte e pareo!”. La risposta dell’ex parlamentare, sebbene l’humoristico tono dello scherzo fosse evidente, sembrava ironica ma anche leggermente irritata.

Tale programma di De Girolamo era stato oggetto di considerabile polemica quando i giornalisti Rai avevano criticato l’azienda per aver speso 6 milioni di euro per Avanti Popolo, che poi chiuse a causa di un flop. All’epoca, De Girolamo scelse di non rispondere a queste critiche.

Parlava costantemente di se stesso. Sempre vestito con ciabatte, pantaloncini e il cappello al contrario: era davvero un panorama imbarazzante, posso assicurartelo. Una volta, durante un incendio, ho registrato tutto per dimostrare che stavamo evacuando lo studio. Il giorno successivo mi ha rimproverato dicendo ‘mi hai raffigurato in intimo’. Ma no, caro mio, tu scegli di presentarti in quel modo, forse non ti osservi allo specchio la mattina. Era davvero sconveniente. E’ sempre lui quello che parla incessantemente! Nel video ha discusso solo dei suoi stessi difetti. Troppe persone egocentriche nello stesso posto?