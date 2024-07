Il fatto non è in alcun modo legato all'evento

Martedì 16 luglio 2024, un uomo armato di coltello è stato ucciso dalla polizia a Milwaukee, in un episodio avvenuto a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention nazionale repubblicana. Nonostante la vicinanza temporale e geografica con l’evento, le forze dell’ordine hanno confermato che l’incidente non è legato alla kermesse in corso.

La dinamica

La sparatoria è avvenuta durante una rissa in un parco, al di fuori del perimetro dell’evento politico. A sparare è stato un poliziotto intervenuto per sedare il conflitto. L’uomo ucciso, identificato come un senzatetto noto nel quartiere, viveva in uno degli accampamenti di tende della zona. Era conosciuto con il soprannome di “Geova” e possedeva un pitbull di nome “Isis”.

La reazione della comunità

La morte di “Geova” ha scosso la comunità locale, dove l’uomo era una figura conosciuta nonostante la sua condizione di senzatetto. I residenti del quartiere hanno espresso shock e tristezza per l’accaduto, ricordando l’uomo come una presenza familiare nella zona.

Misure di sicurezza durante la convention

La convention nazionale repubblicana ha attirato un notevole dispiegamento di forze di sicurezza, con un perimetro rigido intorno all’area dell’evento per prevenire qualsiasi minaccia. Tuttavia, l’evento che ha coinvolto “Geova” è avvenuto al di fuori di questo perimetro, sottolineando che le misure di sicurezza erano concentrate principalmente attorno alla convention stessa. Le autorità locali e i responsabili della sicurezza della convention hanno rapidamente dichiarato che l’episodio non aveva alcun legame con l’evento politico. Questa dichiarazione è stata rilasciata per evitare speculazioni e garantire che l’attenzione rimanga focalizzata sulla sicurezza della convention e dei suoi partecipanti.