Urbanistica: pm Milano, 'fusione di interessi tra Oggioni, assessore Casa e immobiliaristi'

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Per la procura di Milano c'è una "compenetrazione tra interessi di Oggioni, quelli dell’assessore (alla Casa, non indagato) Guido Bardelli e quelli degli imprenditori immobiliaristi. Bardelli, nonostante faccia parte della Giunta comunale, critica aspramente il contenuto dell’intervento dell’assessore all’urbanistica Tancredi, e lo addita spregiativamente come un allineamento ai rilievi mossi dai Pubblici ministeri nell’indagine". E' quanto emerge nella richiesta della Procura sull'inchiesta sull'urbanistica che ha portato all'arresto per corruzione, falso e depistaggio dell'architetto Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino.