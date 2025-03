Urbanistica: pm, sindaco Sala conferma nomi Commissione a indagini in corso

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - La Procura di Milano rileva, in una nota presente nella richiesta di arresto per Giovanni Oggioni - l'ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano finito ai domiciliari per corruzione - che il sindaco di Milano, il 16 dicembre 2024 "e quindi s...

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – La Procura di Milano rileva, in una nota presente nella richiesta di arresto per Giovanni Oggioni – l'ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano finito ai domiciliari per corruzione – che il sindaco di Milano, il 16 dicembre 2024 "e quindi successivamente all'esecuzione dei decreti di sequestro nei confronti di Oggioni, Giuseppe Marinoni, Alessandro Trivelli, Alessandro Scandurra (e di altri non sgraditi ad Oggioni)", nello scegliere i componenti della nuova Commissione per il paesaggio, per il quadriennio 2025-2028, conferma "ben quattro professionisti che facevano parte della precedente Commissione" tra cui il presidente Giuseppe Marinoni (indagato).