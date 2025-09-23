Usa: Amorese (Fdi), 'il ricordo di Charlie Kirk vivrà in eterno'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Charlie Kirk aveva in mano un microfono, l'unica sua vera arma, insieme alle sue idee. Si sarebbe confrontato volentieri con coloro che dicevano 'ma sì, in fondo, Charlie Kirk se l'è anche un po' cercata'. Charlie Kirk non &eg...

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Charlie Kirk aveva in mano un microfono, l'unica sua vera arma, insieme alle sue idee. Si sarebbe confrontato volentieri con coloro che dicevano 'ma sì, in fondo, Charlie Kirk se l'è anche un po' cercata'. Charlie Kirk non è stato uccio, il suo ricordo vivrà in eterno, come quel ciondolo che in questo momento è al collo di Erika Kirk, macchiato di sangue.

Ma quel ciondolo sarà il simbolo del coraggio di quell'uomo che noi porteremo in giro per il mondo". Lo ha affermato Alessandro Amorese, di Fratelli d'Italia, intervenendo alla Camera in occasione della commemorazione di Charlie Kirk.