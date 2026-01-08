Usa: Bonelli, 'svolta autoritaria, Trump minaccia coesione interna e stabilità nel mondo'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Donald Trump sta realizzando una svolta autoritaria, calpestando i diritti umani. A Minneapolis una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, cittadina americana e madre di tre figli, è stata uccisa dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement con co...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Donald Trump sta realizzando una svolta autoritaria, calpestando i diritti umani. A Minneapolis una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, cittadina americana e madre di tre figli, è stata uccisa dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement con colpi di pistola sparati a bruciapelo mentre protestava. È un fatto gravissimo che segna un ulteriore salto di qualità nella repressione del dissenso negli Stati Uniti".

Così, in una nota, Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"È la prova della deriva di un’ideologia feroce che non conosce limiti: bambini ammanettati perché i genitori devono essere espulsi, minacce di chiusura a università e giornali, intimidazioni nei confronti dei giudici. Trump si sente e vuole essere l’imperatore del mondo. E stupisce che i sovranisti italiani siano asserviti a questa logica che reprime il dissenso e mina lo Stato di diritto. Mi domando che cosa altro debba accadere perché Giorgia Meloni e la destra italiana prendano le distanze e facciano valere le ragioni dell’Italia e dell’Europa: la difesa dei diritti fondamentali e della democrazia".