Hussein Abdullah al-Shabal era un alto comandante degli Houthi ed esperto nell’uso dei droni: è stato ucciso in un raid aereo USA in Iraq.

L’uomo è stato ucciso durante i raid americani contro uno stabilimento di produzione, e centro di test, per lo sviluppo di droni nell’area di Jurf Al-Sakhar appartenente alle Brigate Hezbollah irachene.

Ad annunciare la notizia sono stati i leader e attivisti Houthi su X. L’uomo era originario della zona di Maran nel distretto di Haydan nel governatorato di Saada, roccaforte dei ribelli Houthi.

La notizia è stata confermata solo nella giornata di oggi. L’agenzia iraniana “Tasnim” ha confermato l’uccisione del leader Houthi, Hussein Abdullah Mastour Al-Shaabal, in seguito ad un raid Usa contro il quartier generale degli Hezbollah iracheni a sud della capitale Baghdad.

Il ministro yemenita, Muammar Al-Eryani si è espresso in merito alla vicenda avvenuta nelle ultime ore:

“Mette in luce la relazione sospetta tra le due entità terroristiche e il loro movimento come strumenti per attuare le politiche distruttive del regime iraniano”.