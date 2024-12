Usa, Congresso approva la legge per evitare lo shutdown

Washington, 21 dic. (Adnkronos/Afp) – Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la legge che evita lo shutdown, scongiurando la chiusura delle attività governative nel periodo natalizio, dopo settimane di tese trattative fino all'ultimo minuto e approvando un disegno di legge per finanziare le agenzie federali fino a metà marzo.

Poiché la scadenza di mezzanotte era già scaduta da pochi minuti, i senatori hanno abbandonato la normale procedura per accelerare il voto sul pacchetto, salvando il Natale per oltre 800.000 lavoratori che rischiavano di essere mandati a casa senza stipendio.

"È una buona notizia che alla fine abbia prevalso l'approccio bipartisan… È un buon risultato per l'America e per il popolo americano", ha affermato il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer in un discorso al Senato.

E' fra i peggiori incubi dei presidenti degli Stati Uniti: lo stop a quasi tutte le attività che fanno capo al governo federale per la mancata approvazione da parte del Congresso, prima dell'1 ottobre, delle leggi di spesa che concorrono al bilancio nazionale, in una parola lo Shutdown. Il termine significa letteralmente spegnimento, arresto, chiusura. Di solito lo scoglio dell'approvazione entro la scadenza viene aggirato dal Congresso, varando il corrispettivo made in Usa del nostro esercizio provvisorio.