Usa: Conte, 'Mamdani un 5 stelle per le sue ricette e la vicinanza alle persone'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Mamdani ha attuato ricette concrete, utili e ha una visione e una idea di società più giusta. Parla del caro bollette e affitti, di inclusione, sicurezza. Ha buone ricette ed è stato premiato per questo". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'a...

Roma, 7 nov (Adnkronos) – "Mamdani ha attuato ricette concrete, utili e ha una visione e una idea di società più giusta. Parla del caro bollette e affitti, di inclusione, sicurezza. Ha buone ricette ed è stato premiato per questo". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira, su La7.

"Ha molte soluzioni moto simili alle nostre, si è reso conto di non dover rincorrere la speculazione immobiliare e quella finanziaria di Wall street e che bisogna stare vicino ai bisogni delle persone, in questo è un 5 stelle", ha aggiunto l'ex premier.