Usa: Della vedova, 'Meloni difenda multilateralismo Ue'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Quando Meloni avrà finito di recitare il ruolo della vittima in uno scontro mediatico con la magistratura che ha deliberamente cercato, come nei casi Lo Voi e Albania, comincerà ad occuparsi del futuro economico dell’Italia? Magari spiegandoci, se ne ha una, quale sia la sua visione (posto che Giorgetti cerca di tenere i conti in ordine come un qualsiasi governo tecnico, senza infamia e senza lode)? Ci dirà come intende contrastare la crescita azzerata, certo in un momento di difficoltà anche per Germania e Francia, ma pur in presenza della coda del bonus 110 e della manna del Pnrr?”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Da ultimo, ma non per importanza, Meloni come intende muoversi in vista dei dazi dell’amico Trump? Non faccia l’errore di trattare direttamente qualche esenzione ad hoc su prodotti tipicamente italiani: sarebbe una scelta miope e alla fine autolesionista. Questa può essere la strategia di un Orban o di un Fico, non del Governo di un grande paese esportatore come il nostro. L’Italia si muova perchè arrivi una risposta forte ed unitaria dalla Ue, l’unica in grado di far desistere Trump da una nazionalistica guerra commerciale deleteria per l’Italia e per tutti, USA compresi. Se Trump vuole abbattere il multilateralismo, il nostro interesse è di difenderlo. Se Trump vuole scardinare l’Unione europea, il nostro interesse vitale è di rafforzarla”, conclude.