Usa: Fratoianni, 'accuse destra deliranti e ciniche'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "L’odio è sempre qualcosa che dobbiamo tener fuori dallo spazio pubblico e dal confronto politico. Vorrei però dire alla destra e ai suoi esponenti che accusano il nostro schieramento di alimentare un clima paraterroristico , come è stato r...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "L’odio è sempre qualcosa che dobbiamo tener fuori dallo spazio pubblico e dal confronto politico. Vorrei però dire alla destra e ai suoi esponenti che accusano il nostro schieramento di alimentare un clima paraterroristico , come è stato ricordato da più parti, che stanno delirando oppure stanno facendo un gioco molto ma molto cinico.

Servirebbe più responsabilità e senso della misura". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Abbiamo visto tutti quanti in questi anni che – conclude il leader di SI – il linguaggio dell’odio, l’aggressività sui social, è il linguaggio proprio della destra di questo Paese, e di cui ne hanno fatto abbondantemente uso contro i loro avversari politici".