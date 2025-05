Usa: gli americani ricordano George Floyd nel quinto anniversario della morte

Washington, 25 mag. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti commemorano George Floyd, a cinque anni dalla sua uccisione per mano della polizia, con raduni speciali nella città in cui è cresciuto e in quella in cui è morto. L'omicidio di Floyd, un uomo di colore, a Minneapolis da part...

Washington, 25 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti commemorano George Floyd, a cinque anni dalla sua uccisione per mano della polizia, con raduni speciali nella città in cui è cresciuto e in quella in cui è morto. L'omicidio di Floyd, un uomo di colore, a Minneapolis da parte dell'agente di polizia Derek Chauvin ha scatenato proteste in tutto il paese contro il razzismo e la brutalità della polizia.

La famiglia di Floyd si è riunita nella sua città natale, Houston, vicino alla tomba di Floyd, per un evento guidato dal reverendo Al Sharpton, mentre a Minneapolis si sono tenute diverse commemorazioni.

A Minneapolis, , in memoria di Floyd, i membri della comunità hanno programmato una funzione religiosa mattutina, una veglia a lume di candela e un concerto gospel serale. Gli eventi fanno parte dell'annuale Rise and Remember Festival che si svolgeva a George Floyd Square, l'incrocio dove Floyd fu assassinato e che da allora è stato intitolato a lui. "È giunto il momento che la gente continui il buon lavoro che abbiamo iniziato", ha affermato Angela Harrelson, zia di Floyd e co-presidente dell'organizzazione no-profit Rise and Remember, in una dichiarazione sul festival. A Houston, le organizzazioni locali hanno organizzato sessioni di poesia, spettacoli musicali e discorsi tenuti da pastori locali.

Floyd è stato assassinato nel 2020 durante un arresto da parte della polizia a Minneapolis, quando Chauvin, un agente di polizia bianco, gli è rimasto sul collo per più di nove minuti. L'omicidio, ripreso dalla fotocamera del cellulare di un passante, ha scatenato indignazione mondiale e un'ondata di manifestazioni contro l'ingiustizia razziale e l'uso della forza da parte della polizia. Chauvin sta scontando una pena detentiva di 22 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole dell'omicidio del 46enne. Altri agenti sono stati condannati per non essere intervenuti nell'omicidio.