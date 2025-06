Usa: La Russa, 'Trump no modello ma leader di Paese amico'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "No, Trump non è un modello. È il Capo di un Paese con cui l'Italia ha da sempre avuto ottimi rapporti e con cui vuole e deve continuare ad avere ottimi rapporti. E quindi va rispettato in quanto leader di un Paese amico". Lo dice il president...