Roma, 22 gen .(Adnkronos) – "A Minneapolis i miliziani dell’Ice di Trump hanno arrestato un bambino di cinque anni. Cinque anni! E lo hanno portato in uno dei famigerati centri di detenzione. Il sogno americano è diventato un incubo disumano". Lo scrive Matteo Renzi sui social postando la foto del bimbo arrestato dall'Ice.
Usa: Renzi, 'Ice arresta bimbo di 5 anni, sogno americano diventato incubo disumano'
