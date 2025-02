Usa: Rubio oggi a Monaco e fino al 18 tour in Medio Oriente'

Washington, 13 feb. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in Europa e Medio Oriente da oggi al 18 febbraio. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato Usa, precisando che Rubio oggi si recherà in Germania per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di...

Washington, 13 feb. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in Europa e Medio Oriente da oggi al 18 febbraio. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato Usa, precisando che Rubio oggi si recherà in Germania per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove discuterà di una serie di priorità degli Stati Uniti con partner internazionali. Mentre sarà nella capitale della Baviera, il Segretario di Stato parteciperà anche alla riunione dei ministri degli esteri del G7", ha affermato la portavoce Tammy Bruce in una dichiarazione.

"Si recherà poi in Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dal 15 al 18 febbraio – ha aggiunto il portavoce – Gli impegni del Segretario Rubio con alti funzionari promuoveranno gli interessi degli Stati Uniti per la cooperazione regionale, la stabilità e la pace. Il viaggio si concentrerà sulla liberazione degli ostaggi americani e di tutti gli altri dalla prigionia di Hamas, proseguendo nella Fase II dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza e contrastando le attività destabilizzanti del regime iraniano e dei suoi delegati".