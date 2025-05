Roma, 22 mag (Adnkronos) - "L’odioso duplice omicidio antisemita a Washington suscita in tutti noi orrore. Esprimiamo dolore per le vittime e vicinanza ai loro familiari. L’antisemitismo va contrastato in ogni sua odiosa forma. Bisogna fermare questa spirale di odio e terrore. Occor...

Roma, 22 mag (Adnkronos) – "L’odioso duplice omicidio antisemita a Washington suscita in tutti noi orrore. Esprimiamo dolore per le vittime e vicinanza ai loro familiari. L’antisemitismo va contrastato in ogni sua odiosa forma. Bisogna fermare questa spirale di odio e terrore. Occorre ogni sforzo per fermare la guerra in Medio Oriente e il massacro in corso a Gaza".

Lo dicono la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Esteri Peppe Provenzano.