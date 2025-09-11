Usa: Schlein, 'uccisione Kirk scioccante, nessuno spazio a violenza politica'**

Roma, 11 set (Adnkronos) – "L’uccisione di Charlie Kirk è drammatica e scioccante. In una democrazia non può e non deve trovare alcuno spazio la violenza politica, che va sempre condannata in modo netto a prescindere dalle idee di chi colpisce". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.
