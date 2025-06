Usa: Tajani, 'rimpatrieremo italiani irregolari, non andranno a Guantanamo'**

**Usa: Tajani, 'rimpatrieremo italiani irregolari, non andranno a Guanta...

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "L'Italia è disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti. Non vi è possibilità che gli italiani siano trasferiti a Guantanamo, non c'è da allarmarsi. Siamo disponibili a rimpatriare gli irregolari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Non stop news', su Rtl 102.5, dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler inviare 9.000 migranti, fra cui, secondo il Washington Post, anche italiani, nel carcere di massima sicurezza.