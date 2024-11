Dopo la vittoria alle ultime elezioni americane, Donald Trump si sta preparando al suo ritorno alla Casa Bianca. Una delle prime decisioni del tycoon riguarda quello che è stato, probabilmente, il suo più grande sostenitore di questa campagna elettorale: Elon Musk.

Usa, la nomina di Trump: Elon Musk alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa

“Nomino il grande Elon Musk, in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa” – ha fatto sapere nelle scorse ore Donald Trump – “Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento ‘Save America’. Diventerà, potenzialmente, ‘il progetto Manhattan’ dei nostri tempi” – proseue ancora il tycoon facendo riferimento al progetto che decenni fa servì allo sviluppo della prima atomica.

Usa, l’obiettivo del Doge

Uno dei primi obiettivi di Trump, da lui stesso annunciato, sarà quello di tagliare gli sprechi: “È importante che eliminiamo gli enormi sprechi e le frodi che esistono nei nostri 6500 miliardi di dollari di spesa pubblica annuale. Lavoreranno insieme per liberare la nostra economia e rendere il governo degli Stati Uniti responsabile nei confronti del ‘popolo‘”. Il progetto seguirà alcune linee guida fondamentali: “Un governo più piccolo, con più efficienza e meno burocrazia, sarà il regalo perfetto per l’America nel 250mo anniversario della Dichiarazione di indipendenza. Sono sicuro che ci riusciranno!”