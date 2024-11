Contatto telefonico tra Putin e Trump: "Evitare escalation in Ucraina"

Contatto telefonico tra Putin e Trump: "Evitare escalation in Ucraina"

La prima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo l'election day americano: le parole sulla guerra in Ucraina

Il ‘Washington Post‘ ha svelato il contenuto della prima telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump dopo le elezioni americane. Il presidente americano eletto e il numero uno del Cremlino hanno parlato soprattutto della guerra in Ucraina.

Usa, Trump telefona a Putin: “Evitare escalation in Ucraina”

Il contatto telefonico, secondo quanto racconta il ‘Washington Post’, sarebbe avvenuto nel corso della giornata di giovedì scorso, circa 48 ore dopo rispetto all’election day americano, quando era già ufficiale che Donald Trump sarebbe tornato ad insediarsi alla Casa Bianca. Il tycoon avrebbe voluto sentire Vladimir Putin, ricordandogli la consistente presenza militare di Washington in Europa e consigliandogli di non intensificare la guerra in Ucraina. Secondo quanto appreso, questo primo contatto dovrebbe avere un seguito allo scopo di trovare una rapida soluzione alla questione bellica.

Usa, Trump telefona a Putin: i movimenti in Ucraina

Per il momento, però, le parole di Trump sembrano non aver avuto alcun effetto. La Russia, in questi giorni e anche nella notte tra ieri e oggi, ha proseguito il suo piano di lancio di droni nelle zone più calde dell’Ucraina. A Mykolaiv ci sono almeno cinque morti e un ferito, mentre a Zaporizhzhia si registrano un morto e 20 feriti.