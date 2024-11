La Cina e gli Usa sono pronti ad entrare in una nuova fase. Xi Jinping esprime la sua soddisfazione per la vittoria di Trump alle elezioni

Dopo la netta affermazione di Donald Trump nelle elezioni americane a discapito della candidata democratica Kamala Harris, arrivano le prime reazioni da parte dei leader politici degli altri Paesi del mondo. Uno dei pareri più attesi era certamente quello di Xi Jinping, il leader di quella che, insieme proprio agli Usa, è la prima economia mondiale.

Elezioni Usa, il sodalizio tra Cina e America dopo la vittoria di Trump: le parole di Xi Jinping

Xi Jinping è stato uno dei primi a congratularsi pubblicamente con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni tenute in America nei giorni del 5 e del 6 novembre 2024. Il leader cinese ha dichiarato di auspicarsi che i due Paesi si trovino sulla stessa linea d’onda per andare d’accordo nella nuova era. “La storia ci mostra che Cina e Stati Uniti possono trarre vantaggi dalla cooperazione e perdere dal confronto” – ha spiegato Xi nel suo messaggio presidenziale – “Una relazione sino-americana stabile, sana e sostenibile è in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi e con le aspettative della comunità internazionale”.