Esprime tutta la sua soddisfazione Elon Musk, dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane del 5 e 6 novembre 2024. Decisivi i voti dei grandi elettori, su quelli Trump ha potuto contare per superare una Kamala Harris molto combattiva. Il ruolo di Elon Musk nella corsa alla Casa Bianca è stato di primo piano e il leader di Tesla non si vuole fermare qui.

Elezioni americane, Trump vince su Harris: il ruolo di Elon Musk

Seppur non da protagonista assoluto, Elon Musk si è rivelato una figura centrale nelle ultime elezioni americane. Il numero uno di Tesla non era un candidato alle elezioni, ma sin dal primo giorno non ha nascosto la sua simpatia per il repubblicano Donald Trump. Non solo, il sostegno a quello che sarebbe poi diventato il 47esimo presidente americano si è tradotto in ben 118 milioni di dollari immessi in America Pac, il gruppo pro-Trump creato dallo stesso Musk.

Elezioni americane, Trump vince su Harris: il futuro di Elon Musk

“America Pac continuerà dopo queste elezioni e si preparerà per quelle di medio termine e per qualsiasi elezione intermedia” – ha affermato il Ceo di Tesla durante una diretta su SpaceX. L’uomo che attualmente è in cima alla lista delle persone più ricche del mondo sembra averci preso gusto e promette per il futuro un sempre maggiore impegno nel panorama politico.