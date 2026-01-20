Usa: Trump, 'questa amministrazione ha fatto molto più di qualsiasi altra'

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha aperto il briefing con la stampa alla Casa Bianca affermando che l'anno appena trascorso è stato "un periodo straordinario". "Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, ne...

Washington, 20 gen. (Adnkronos) – Donald Trump ha aperto il briefing con la stampa alla Casa Bianca affermando che l'anno appena trascorso è stato "un periodo straordinario". "Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile", ha detto.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi detto: "Sto andando in un posto meraviglioso in Svizzera. Sono sicuro che in Svizzera mi aspettano con grande gioia".