Usa: Trump, 'Russia e Cina effettuano test nucleari, non possiamo essere i soli a non farne'

Washington, 3 nov. (Adnkronos) – Paesi come Russia e Cina hanno condotto test nucleari sotterranei all'insaputa dei cittadini e gli Stati Uniti li avrebbero condotti "come fanno gli altri paesi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti donald Trump a '60 Minutes' della Cbs. "La Russia e la Cina stanno testando, ma non ne parlano", ha spiegato nell'intervista.

"Non voglio essere l'unico Paese a non effettuare test", ha affermato, aggiungendo la Corea del Nord e il Pakistan all'elenco delle nazioni che presumibilmente stanno testando i propri arsenali.

C'è confusione attorno all'ordine di Trump di dare inizio ai test negli Stati Uniti. Il presidente Usa ha fatto per la prima volta il suo sorprendente annuncio in un post sui social media giovedì, pochi minuti prima di entrare in Corea del Sud per un vertice con il leader cinese Xi Jinping, affermando di aver "dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria". L'annuncio è arrivato dopo che la Russia ha dichiarato di aver testato un nuovo missile da crociera a propulsione nucleare, il Burevestnik, e un drone sottomarino a propulsione nucleare e con capacità nucleare.

Alla domanda diretta se avesse intenzione di far esplodere un'arma nucleare negli Stati Uniti per la prima volta in più di tre decenni, Trump ha risposto alla Cbs: "Sto dicendo che testeremo le armi nucleari come fanno gli altri paesi, sì". Trump ha aggiunto: "Eseguono i test in modo molto sotterraneo, dove la gente non sa esattamente cosa stia succedendo. Si avverte una leggera vibrazione".

Tuttavia, il segretario all'Energia di Trump, Chris Wright, ieri ha minimizzato qualsiasi possibile test da parte degli Stati Uniti, dichiarando a Fox News: "Penso che i test di cui stiamo parlando in questo momento siano test di sistema. Non si tratta di esplosioni nucleari". Dal 1996 gli Stati Uniti sono firmatari del trattato per la messa al bando totale dei test nucleari, che vieta tutte le esplosioni di test atomici, sia per scopi militari che civili.