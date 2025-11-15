Usa: Trump, 'vorrei discutere con Russia e Cina di riduzione degli arsenali nucleari'

Washington, 15 nov. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe organizzare un incontro tra Russia, Stati Uniti e Cina per discutere della riduzione degli arsenali nucleari. "Quello che vorrei fare è denuclearizzare, anzitutto organizzando un inc...

Washington, 15 nov. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe organizzare un incontro tra Russia, Stati Uniti e Cina per discutere della riduzione degli arsenali nucleari. "Quello che vorrei fare è denuclearizzare, anzitutto organizzando un incontro con le tre maggiori potenze nucleari per ridurre le armi nucleari.

Noi siamo i numeri uno, la Russia il numero due, la Cina il numero tre", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Gli Stati Uniti hanno "più armi nucleari di qualsiasi altro Paese", ha aggiunto Trump. "La Russia è seconda, e la Cina è terza, ma entro quattro o cinque anni saranno al nostro livello", ha sottolineato.