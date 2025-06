Ustica: Braga, 'chiediamo verità, solidarietà a famiglie e magistratura mai arrese'

Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Né incidente, né cedimento strutturale: ciò che sappiamo sulla tragedia di Ustica ci spinge a chiedere ancora verità. Per le 81 vittime, per il dolore dei loro cari, per avere giustizia. Solidarietà alle famiglie e alla magistratura...

Roma, 27 giu (Adnkronos) – "Né incidente, né cedimento strutturale: ciò che sappiamo sulla tragedia di Ustica ci spinge a chiedere ancora verità. Per le 81 vittime, per il dolore dei loro cari, per avere giustizia. Solidarietà alle famiglie e alla magistratura italiana che non si sono mai arrese". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.