Ustica: Rampelli, 'è ancora un mistero, parlino Francia e America'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Quarantaquattro anni senza verità e senza giustizia. Nell’anniversario della strage di Ustica si rinnovano il dolore e la rabbia per l’immane tragedia che ha colpito le famiglie delle vittime e l’Italia intera. Non ci sono mai piaciute le verità di comodo. Troppi indizi e troppe coincidenze ci portano a pensare che sui cieli d'Italia si consumò un atto di guerra tra una potenza occidentale e il regime libico, come qualche tempo fa rivelarono Giuliano Amato e l’ex presidente Francesco Cossiga. Chi sa parli, Francia e Stati Uniti facciano un' ulteriore indagine sui tracciati della base corsa e su quelli della portaerei Saratoga, perché di fronte a 80 vittime innocenti e al dolore dei familiari sopravvissuti si può solo consegnare ad assai parziale risarcimento, la verità". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.