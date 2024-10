Secondo l'Osservatorio Compass, oltre due terzi dei nostri connazionali hanno fatto una vacanza. E nei pagamenti è cresciuto l'uso del Buy Now Pay Later, scelto dal 26% dei viaggiatori.

L’Osservatorio Compass sulle vacanze 2024 rivela che il 78% degli italiani ha fatto almeno una vacanza durante l’estate, registrando un incremento del 12% rispetto al 2023. Le mete preferite restano quelle marittime, scelte da un viaggiatore su due, e ben il 77% ha optato per il Bel Paese, in particolare tra le generazioni più mature. Inoltre, la maggior parte dei viaggiatori (77%) ha organizzato le proprie vacanze in autonomia, senza affidarsi ad agenzie di viaggio. Questa tendenza al fai da te riflette un approccio sempre più indipendente nella pianificazione delle vacanze, con il mare che domina le preferenze e i soggiorni in seconda casa o affitti brevi che risultano tra le scelte più comuni.

Vacanze 2024: budget e costi extra

Il costo medio di una vacanza per gli italiani nell’estate 2024 si è attestato a circa 340€ per i trasporti e 676€ per l’alloggio. Le generazioni più adulte e gli uomini tendono a spendere di più rispetto ai più giovani. Tra coloro che non hanno potuto partire, il 30% ha dichiarato che la motivazione principale era la mancanza di disponibilità economica. Nonostante la pianificazione anticipata, circa un viaggiatore su cinque ha finito per spendere più del previsto, spesso per sottostime iniziali o per concedersi qualche extra durante la vacanza. Le famiglie con figli minorenni sono risultate le più colpite dagli imprevisti che hanno aumentato i costi di viaggio.

Buy Now Pay Later, cos’è e perché è richiesto

Una delle tendenze emergenti nel settore dei viaggi è l’adozione di modalità di pagamento flessibili come il Buy Now Pay Later (BNPL). Secondo l’Osservatorio, il 26% degli italiani considera interessante questa formula, una percentuale che sale al 33% tra i giovani della Gen Z. Il BNPL non solo consente di dilazionare le spese di viaggio, ma permette anche di scegliere vacanze più lunghe o esperienze di maggiore qualità. Tra chi ha usato il BNPL, il 52% ha apprezzato la possibilità di alleggerire il carico finanziario, mentre il 27% lo ha sfruttato per viaggiare più spesso.

«Nell’era post Covid il settore del turismo ha ritrovato grande dinamicità – commenta Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass – Gli italiani, di qualunque età, amano viaggiare e tendono a scegliere soprattutto il Bel Paese. Si è avviato un circolo virtuoso in cui soluzioni finanziarie flessibili e accessibili possono giocare un ruolo importante, permettendo alle famiglie italiane di gestire al meglio le spese per le vacanze senza rinunciare a qualche sfizio in più. L’impegno di Compass è rivolto a innovare i servizi di credito e pagamento, in risposta alle nuove tendenze di consumo e supportando la crescita di settori rilevanti nella nostra economia».