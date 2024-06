Sei alla ricerca di relax e comfort? Il Resort Pugnochiuso è la soluzione per te! Goditi le tue vacanze tra baie suggestive, ottimi servizi e attività per tutta la famiglia.

Coppie, famiglie e viaggiatori che desiderano trascorrere delle vacanze indimenticabili, all’insegna del relax e del massimo comfort non potranno che apprezzare la proposta del Resort Pugnochiuso. La struttura, che si affaccia direttamente sul magnifico mare della Puglia, tra le suggestive baie di Pugnochiuso e Portopiatto, assicura un’offerta turistica completa e diversificata, così da fornire la giusta soluzione ad ogni aspettativa di soggiorno.

Strutture ricettive eleganti e servizi ad hoc

Acquistato nel 2021 dal Gruppo Marcegaglia, il Resort Pugnochiuso è rinomato per la sua splendida posizione e le strutture di alta qualità. Gli ospiti, infatti, possono beneficiare di varie opzioni di alloggio, inclusi eleganti hotel, dotati di tutti i servizi, e confortevoli villette immerse nella macchia mediterranea. Ogni soluzione è progettata per offrire il massimo del comfort e della comodità, garantendo un soggiorno indimenticabile.

Gli hotel Gargano, come l’Hotel del Faro e l’Hotel degli Ulivi, rappresentano un’opzione ideale per chi cerca la perfetta sintesi fra lusso e relax. Mentre le Villette Belvedere combinano il relax con tutti i servizi del resort.

Proprio per quanto riguarda i servizi, il Resort Pugnochiuso offre un ampio ventaglio di alternative. Gli ospiti possono usufruire di piscine, campi sportivi, ristoranti di alta qualità e aree relax immerse nel verde, nonché assistere agli spettacoli serali organizzati. Le attività proposte sono numerose, con l’obiettivo di assicurare divertimento e benessere per tutta la famiglia.

Scoprire la magia del Gargano

Il Resort Pugnochiuso è un luogo davvero esclusivo nel suo genere. Situato proprio nel Parco nazionale del Gargano e affacciato sulle acque cristalline del Mediterraneo, costituisce il punto di partenza per scoprire tutte le bellezze della regione.

Gli ospiti, infatti, hanno la possibilità di esplorare i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, praticare snorkeling o nuotare nelle acque cristalline delle baie vicine, oppure ancora visitare Vieste, Alberobello e Mattinata, città ricche di storia e una grande tradizione enogastronomica.

È semplice comprendere, quindi, come Pugnochiuso sia molto più di un tradizionale resort. È un luogo dove la natura e il comfort si incontrano per dare vita a vacanze indimenticabili. Infine, gli stessi ospiti descrivono la struttura come un vero paradiso terrestre, mettendo in risalto la bellezza del paesaggio, l’eccellenza dei servizi e la gentilezza del personale.

Lasciati conquistare dalla magia del Resort Pugnochiuso e prenota la tua prossima vacanza su www.pugnochiuso.com.