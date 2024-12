Sempre più lavoratori e fuorisede non rientrano a casa per natale per via de...

Saranno in molti i cittadini italiani, siano essi studenti o lavoratori, che per via dei prezzi alle stelle non potranno vedere famiglia e amici a Natale.

Natale è alle porte ed è giunto il momento di tirare le somme per chi si trova fuorisede a studiare o per motivi di lavoro e vorrebbe tornare a casa per rivedere amici e parenti. Un viaggio ad oggi quasi impossibile per via degli aumenti imposti dalle compagnie proprio con l’avvicendarsi delle festività.

“Da tre anni non vedo la mia famiglia a natale”

Sono molte le persone che vivono o studiano lontano da casa e che in occasione delle vacanze natalizie vorrebbero tornare al paese di origine, allo stesso tempo queste si trovano di fronte ad un costo della vita che, aumentando esponenzialmente, le costringe a non rendere realtà questo viaggio.

E’ il caso di Marcello, 30enne, intervistato da La Repubblica, ha ammesso non vede i suoi parenti da 3 anni: “sono tre anni che io e la mia compagna non scendiamo a Palermo” lui vive e lavora in modo precario a Genova.

Un altro caso simile, ma con esito fortunatamente positivo, è quello di Edoardo, lavoratore a Firenze ma originario di Trapani che è riuscito a tornare a casa tramite un volo low cost dall’aeroporto di Pisa, con data di partenza di oltre 10 giorni antecedente al Natale. Grazie ad accordi presi con l’azienda dove lavora gli permetteranno di vivere il periodo con la famiglia lavorando in smartworking.

Gli studenti fuorisede in Lombardia hanno protestato davanti al palazzo della Regione perché non riescono a tornare a casa durante le vacanze: “vogliamo scendere! Perché il ritorno a casa è parte integrante del diritto allo studio”.

Aumenti vertiginosi

Altroconsumo ha mostrato come i prezzi in questo periodo siano aumentati notevolmente rispetto ad altri periodi dell’anno. Ad esempio un viaggio in aereo da Malpensa a Catania a Gennaio costa in media 34 euro, in questi giorni ne servono invece 389 pari al 1.044 per cento in più.

Per chi volesse raggiungere Napoli o Bari prima della Vigilia il biglietto aereo costa 399 euro. La tratta Roma-Catania costa 298 euro, per raggiungere Palermo 293 e per chi è originario di Cagliari servono 288 euro partendo dalla capitale.

Chi volesse optare per il treno si trova nella medesima situazione: il biglietto del viaggio Milano-Napoli costa durante l’anno 76 euro, attualmente è salito a ben 172 euro.