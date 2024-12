Un albero di Natale che parla

Ogni anno, l’atrio del Politecnico di Bari si trasforma in un luogo di festa e riflessione grazie all’albero di Natale addobbato con luci scintillanti e decorazioni colorate. Ma quest’anno, l’albero ha assunto un significato più profondo: è diventato un contenitore di messaggi, lettere e desideri scritti dagli studenti. Tra questi, una lettera ha colpito particolarmente una docente, rivelando una realtà inquietante e spesso trascurata: la sofferenza emotiva degli studenti universitari.

La lettera che ha scosso la comunità

La docente, leggendo i messaggi, si è imbattuta in una lettera che esprimeva un profondo senso di disperazione. “Vivere è diventato estenuante, e non ho più voglia di farlo”, scriveva lo studente. Queste parole, cariche di dolore e vulnerabilità, hanno spinto la docente a riflettere sull’importanza di ascoltare e supportare gli studenti in difficoltà. “Ho pensato più volte se pubblicare o meno questo messaggio, ma penso che sia l’unico modo per raggiungerti”, ha dichiarato, aggiungendo il suo numero di telefono nella speranza di offrire un aiuto concreto.

Un appello alla comunità accademica

Questo episodio mette in luce una questione cruciale: la salute mentale degli studenti universitari. In un contesto accademico sempre più competitivo e stressante, è fondamentale che le istituzioni si facciano carico del benessere dei propri studenti. Le lettere scritte all’albero di Natale non sono solo un modo per esprimere desideri, ma anche un grido d’aiuto che non può essere ignorato. È necessario creare spazi di ascolto e supporto, dove gli studenti possano sentirsi liberi di condividere le proprie difficoltà senza timore di giudizio.

La responsabilità di ascoltare

La responsabilità di ascoltare e rispondere a questi appelli non ricade solo sulle istituzioni, ma anche su ogni membro della comunità accademica. Docenti, compagni di corso e personale amministrativo devono essere pronti a riconoscere i segnali di disagio e a offrire supporto. La lettera dello studente è un promemoria che la vita universitaria non è solo fatta di esami e risultati, ma anche di emozioni, sfide e, talvolta, di crisi profonde. È fondamentale promuovere una cultura del benessere, dove ogni voce venga ascoltata e ogni storia possa trovare un luogo di accoglienza.