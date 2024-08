L’incidente alpinistico è avvenuto la mattina del 12 agosto, intorno alle ore 6.20, in territorio comunale di Valfurva, nelle vicinanze di Sondrio. L’alpinista 54enne Jonhatan Giubilato è scivolato durante una discesa e ha perso la vita di fronte agli occhi sbarrati degli amici che erano con lui.

Valfurva, Jonhatan Giubilato muore durante una discesa: l’incidente

Quella mattina, Jonhatan Giubilato aveva deciso di uscire con tre suoi amici e impegnarsi nella discesa nel massiccio montuoso dell’Ortles Cevedale, in Alta Valtellina. Ad un tratto, però, la tragedia a quota 3.630 metri. Non troppo distante da Punta Linke, durante una discesa, il 54enne perde l’equilibrio e precipita. I suoi amici non possono fare altro se non assistere impotenti alla scena: 100 metri di caduta che per Giubilato si sono rivelati fatali.

Incidente alpinistico in Valfurva: chi era la vittima

Riguardo alla vittima, sappiamo che il 54enne lavorava per un’impresa del Piemonte specializzata nella trasformazione di prodotti, imballaggi e packing. Suo figlio, Lorenzo Giubilato, ha sfondato nel mondo del calcio da professionista. Il 24enne, infatti, milita attualmente nell’Alessandria, squadra che quest’anno sarà impegnata nel campionato di Serie C.