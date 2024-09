Vallanzasca esce dalla prigione: si dirige verso una Rsa.

Renato Vallanzasca, ex capo della gang di Comasina e detenuto a vita, è stato trasferito dal carcere di Bollate a un centro assistenziale a Milano, passando a un regime di arresti domiciliari. Questo a seguito della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accettato la richiesta di differimento della pena presentata dai suoi avvocati a causa del suo grave deterioramento cognitivo.

Renato Vallanzasca, ex capo della gang di Comasina che ha trascorso più di cinquant’anni in prigione e con una condanna a “pena perpetua”, viene trasferito dal penitenziario di Bollate a Milano in un centro assistenziale, beneficiando di un regime di arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la richiesta di differimento della pena presentata dagli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi a causa di un serio deterioramento cognitivo di Vallanzasca, su cui la Procura generale ha espresso un parere positivo.