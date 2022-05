Veloccia (Roma Capitale): votata delibera ad hoc sviluppo equo

Roma, 25 mag. (askanews) – “Quando si parla di transizione si parla di modernizzare una città, soprattutto una grande città come Roma all’interno della quale convivono tante differenze che con il nostro lavoro vogliamo cercare di colmare. Il compito della politica è quello di dare una strada a questa modernizzazione e noi lo abbiamo fatto con una delibera ad hoc, all’inizio del mese, che punta a mettere tutte le periferie nelle stesse condizioni, in particolar modo per quanto riguarda i servizi”, ha dichiarato Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.

“Sicuramente questo percorso vorrà dire anche transizione energetica, e quindi efficientamento degli edifici pubblici oltre che investire sulle infrastrutture tecnologiche, come per esempio il cablaggio della fibra ottica, e fare tutto questo anche con la collaborazione di aziende private. Il nostro percorso si pone l’obiettivo di mettere tutta la città nelle stesse condizioni e di usufruire di quelle che sono le opportunità messe in campo dalla tecnologia e dalle nuove progettualità possibili grazie ai fondi europei”, ha concluso Veloccia.