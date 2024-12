Misure di sicurezza innovative a Venezia

La stazione di Santa Lucia a Venezia ha recentemente implementato un sistema di barriere di accesso per garantire la sicurezza dei viaggiatori e contrastare il fenomeno del borseggio, che affligge molte città turistiche. Da oggi, l’accesso ai binari è consentito esclusivamente a chi è in possesso di un regolare titolo di viaggio. Questa iniziativa mira a limitare l’ingresso di potenziali malintenzionati e a creare un ambiente più sicuro per i passeggeri.

Funzionamento delle barriere

Le nuove barriere mobili sono state installate in quattro punti strategici della stazione. Tre di queste si trovano nell’area coperta, servendo i binari dall’1 Nord al 14, mentre una è situata nell’area scoperta, dedicata ai binari dal 15 al 22. I viaggiatori devono esibire il proprio biglietto al personale di controllo prima di poter oltrepassare i varchi. Questa misura non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce anche a una gestione più ordinata dei flussi di passeggeri.

Supporto e monitoraggio

Il personale specializzato di Rete Ferroviaria Italiana, Grandi Stazioni Rail e FS Security è presente per monitorare e supportare i viaggiatori. Questi operatori hanno il compito di indirizzare i flussi di passeggeri e garantire che le nuove misure vengano rispettate. La presenza di personale qualificato è fondamentale per rassicurare i viaggiatori e per intervenire in caso di necessità.

Reazioni positive dalla comunità

Le associazioni veneziane che si occupano di sicurezza e degrado urbano hanno accolto con favore questa iniziativa. Il borseggio è un problema particolarmente sentito a Venezia, dove il turismo è una delle principali fonti di reddito. Le nuove barriere rappresentano un passo importante verso la creazione di un ambiente più sicuro e accogliente per i visitatori. La speranza è che queste misure possano ridurre significativamente i casi di furto e migliorare l’esperienza complessiva dei turisti.