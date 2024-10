Vertice Brics, Guterres arrivato a Kazan: incontrerà Putin

Kazan, 23 ott. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo del Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a Kazan, in Russia, per prendere parte al vertice dei paesi Brics. Accolto da una delegazione russa, ha preso un dolcetto offertogli in segno d'accoglienza poco dopo essere arrivato. Nei giorni sco...

Kazan, 23 ott. (askanews) – Nelle immagini l’arrivo del Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres a Kazan, in Russia, per prendere parte al vertice dei paesi Brics. Accolto da una delegazione russa, ha preso un dolcetto offertogli in segno d’accoglienza poco dopo essere arrivato.

Nei giorni scorsi, il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin incontrerà Guterres giovedì 24 ottobre a margine del vertice per discutere del conflitto in Ucraina e della crisi in Medio Oriente.

Il presidente russo con questo summit vorrebbe dimostrare il fallimento della politica di sanzioni economiche e di isolamento diplomatico dell’Occidente nei confronti della Russia, dopo l’attacco all’Ucraina, e sfidare quella che Mosca e Pechino descrivono come l'”egemonia” occidentale, in particolare americana, nelle relazioni internazionali.

Rivolgendosi ai leader dei paesi Brics, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi, Putin ha spiegato che insieme avrebbero discusso “le questioni più urgenti”, tra cui “la risoluzione dei conflitti regionali”.

Putin ha già affermato che per il vertice di Kazan è stata preparata “una dichiarazione finale” e si pensa di distribuirla all’Onu come documento comune congiunto: “Contiene valutazioni generali sullo stato delle cose nel mondo – ha detto Putin – riassume i risultati della presidenza russa dei Brics e definisce le linee guida per la cooperazione a lungo termine”.