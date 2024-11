Un gesto di responsabilità politica

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha preso una decisione significativa: un taglio del 20% agli emolumenti degli amministratori comunali, che si aggiunge al 10% già in vigore. Questa misura, che coinvolge il primo cittadino, gli assessori, il presidente del Consiglio e i consiglieri comunali, rappresenta un chiaro segnale di responsabilità e di impegno verso la comunità. Romeo ha dichiarato che non è possibile continuare a chiedere sacrifici ai cittadini senza che la politica dia l’esempio, e questo intervento è una dimostrazione concreta di tale principio.

Un risparmio significativo per la comunità

La riduzione degli stipendi, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2025, porterà a un risparmio annuale di circa 200 mila euro. Questi fondi saranno reinvestiti in servizi essenziali per la comunità, come le scuole, il verde pubblico e i servizi per le famiglie. La decisione è stata accolta con favore da tutti gli assessori e consiglieri comunali, che hanno espresso un unanime sostegno all’iniziativa. Questo gesto non solo rappresenta un risparmio economico, ma anche un modo per rafforzare la fiducia dei cittadini nella politica locale.

Un impegno mantenuto

Il sindaco ha sottolineato che questa misura era stata promessa durante la campagna elettorale e ora viene messa in pratica. La volontà di mantenere gli impegni presi è un aspetto fondamentale per la credibilità della politica. Romeo ha affermato che la coalizione progressista ha dimostrato di essere composta da persone che rispettano le promesse fatte. Questo approccio non solo migliora l’immagine della politica locale, ma contribuisce anche a creare un clima di collaborazione e fiducia tra amministratori e cittadini.