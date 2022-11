Video mostra soldati russi saccheggiare case private in Ucraina

Video mostra soldati russi saccheggiare case private in Ucraina

Video mostra soldati russi saccheggiare case private in Ucraina

Milano, 29 nov. (askanews) - La polizia ucraina ha pubblicato un video che mostra come nel marzo 2022, mentre si trovavano nel villaggio di Bohdanivka, militari russi si sarebbero introdotti in case private, saccheggiando le proprietà e portando via oggetti di valore o anche di uso personale. Se...